BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı - Son Dakika
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BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın doğum gününü kutladı

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüşerek doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaparak teşekkür etti.

26.02.2024 17:49
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüşerek doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, görüşmede Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.

Kaynak: AA

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