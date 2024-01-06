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BAE Devlet Başkanı ve Katar Başbakanı bölgesel gelişmeleri ele aldı - Son Dakika
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BAE Devlet Başkanı ve Katar Başbakanı bölgesel gelişmeleri ele aldı

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı. İkili, görüşmede ayrıca ikili ilişkileri geliştirme ve ortak çalışmaları ele aldı.

BAE Devlet Başkanı ve Katar Başbakanı bölgesel gelişmeleri ele aldı
06.01.2024 - 19:43,
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Al Nahyan başkent Abu Dabi'deki Eş-Şati Sarayı'nda ülkesini ziyaret eden Katar Başbakanı Şeyh Muhammed'i kabul etti.

İkilinin, ortak öneme sahip çeşitli bölgesel ve uluslararası konuları ele aldığı, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler, işbirliğini geliştirme yolları ve iki ülkenin karşılıklı çıkarlarına fayda sağlayacak ortak çalışmaların ele alındığı aktarıldı.

BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye bugün ulaşan Katar Başbakanı'nın ziyaret süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA
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