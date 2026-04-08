BAE Hava Savunma Sistemi Aktif!

ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan düzenlendiği belirtilen füze ve İHA saldırısı nedeniyle hava savunma sisteminin devreye girdiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İran'dan düzenlendiği belirtilen füze ve İHA saldırısı nedeniyle hava savunma sisteminin devreye girdiği belirtildi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinden duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik ve seyir füzeleri ile İHA'lara müdahalesinden kaynaklandığı kaydedildi.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.