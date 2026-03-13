BAE, İran Saldırılarına Karşı Hava Savunmasını Devreye Aldı

13.03.2026 17:50
BAE, İran'dan gelen füze ve İHA saldırılarını hava savunma sistemleriyle engellediğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıları müdahale ederek, engellendiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

"BAE hava savunma sistemleri İran'dan yapılan füze ve İHA saldırılarına müdahale ediyor." ifadesi kullanılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, İran'dan fırlatılan balistik füze ve İHA'ların etkisiz hale getirilmesi nedeniyle meydana geldiği kaydedildi."

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı
Bakan Göktaş’tan BM’de İsrail protestosu Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu
Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance’a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance'a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı
Ergin Ataman’dan Fenerbahçe itirafı Ergin Ataman'dan Fenerbahçe itirafı
Galatasaray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i belli oldu Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar

18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
17:24
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:35
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
