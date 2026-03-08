BAE, İran Saldırılarını Önledi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan insansız hava aracı (İHA), balistik ve seyir füzeleriyle düzenlenen saldırıların engellendiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan yapılan saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "BAE hava savunma sistemleri, İran'ın balistik ve seyir füzeleri ile İHA'larla düzenlediği saldırıları başarıyla önledi." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan düzenlenen saldırılara karşı koyduğu belirtilmişti.

BAE Savunma Bakanlığı daha önce İran'ın saldırılarını başlatmasından bu yana ülke topraklarını hedef alan 238 balistik füzenin tespit edildiğini, bunlardan 221'inin imha edildiğini açıklamıştı.

Ayrıca, İran'dan gönderilen 1422 İHA'nın 1342'sine müdahale edildiği, 80'inin BAE topraklarına düştüğü duyurulmuştu.

ABD - İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, BM'de yaptığı açıklamada, saldırıların başlamasından bu yana en az 1332 İranlı sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını duyurdu.