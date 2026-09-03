BAE lideri Bin Zayid, ABD Başkanı Trump ile Orta Doğu'yu telefonda görüştü - Son Dakika
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BAE lideri Bin Zayid, ABD Başkanı Trump ile Orta Doğu'yu telefonda görüştü

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BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşerek Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele aldı. İki lider görüşmede ayrıca ikili işbirliği alanlarını ve ortak çıkarları geliştirmenin yollarını değerlendirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ABD Başkanı Donald Trump ile Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Bin Zayid ile Trump telefonda görüştü.

Görüşmede BAE ile ABD'yi ilgilendiren ortak konularda görüş alışverişinde bulunan iki lider, Orta Doğu'daki gelişmeler ve bunlara yönelik yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Bin Zayid ile Trump, iki ülke arasındaki çeşitli işbirliği ve ortak çalışma alanlarını ve bunları??????? karşılıklı çıkarlara hizmet edecek şekilde geliştirmenin yollarını da ele aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BAE lideri Bin Zayid, ABD Başkanı Trump ile Orta Doğu'yu telefonda görüştü - Son Dakika

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