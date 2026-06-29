BAE, Lübnan Seyahat Yasaklarını Kaldırdı - Son Dakika
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BAE, Lübnan Seyahat Yasaklarını Kaldırdı

29.06.2026 23:29
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BAE, vatandaşlarının Lübnan'a seyahat yasağını kaldırdı. Seyahat öncesi kayıt zorunlu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), vatandaşlarının Lübnan'a seyahat etme yasağını kaldırdığını duyurdu.

BAE Resmi Ajansı WAM'ın haberine göre BAE Dışişleri Bakanlığı, BAE vatandaşlarının bugünden (29 Haziran) itibaren Lübnan'a seyahat etmelerine izin verildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, seyahat prosedürlerinin askıya alınmaması ve herhangi bir yasal sorumlulukla karşılaşılmaması adına, seyahat öncesinde ilgili resmi sistemler üzerinden gerekli kayıt işlemlerinin tamamlanmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Vatandaşların seyahat öncesinde tüm formları doldurması, Lübnan'daki ikamet adreslerini ve acil durum iletişim bilgilerini beyan etmesi gerektiği, bu prosedürleri yerine getirmeyenlerin ülkeden çıkışlarına izin verilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların dönüşlerinde seyahat durumlarını ilgili makamlara bildirmeleri, bilgilerinde değişiklik olması halinde kayıtlarını güncellemeleri ve acil durumlarda hızlı müdahale ve destek sağlanabilmesi için bakanlığın yurt dışı acil durum hatları üzerinden yetkililerle iletişime geçmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Lübnan Başbakanı Selam'dan teşekkür mesajı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da kararın ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından BAE yetkililerine teşekkürlerini sunarak memnuniyetini dile getirdi.

Bu kararın BAE'nin Lübnan'a güven tazelemesi anlamı taşıdığını belirten Selam, şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan devleti ve şahsım adına, BAE vatandaşlarının ikinci vatanları olan Lübnan'a seyahat etmelerine izin veren bu asil karardan dolayı BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'e şükranlarımı sunarım. Bu karar, ülkelerimizi bir araya getiren köklü bağların ve kardeşlik ilişkilerinin gücünü somut bir şekilde ortaya koymaktadır. BAE'nin Lübnan'a olan güvenini tazeleyen bu adımın, iki kardeş halkın iyiliği ve refahı adına işbirliğimizi güçlendireceğine inancım tamdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BAE, Lübnan Seyahat Yasaklarını Kaldırdı - Son Dakika

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