BAE Merkez Bankası, Bank Melli'nin tüm şubelerinde İran işlemlerini durdurdu - Son Dakika
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BAE Merkez Bankası, Bank Melli'nin tüm şubelerinde İran işlemlerini durdurdu

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BAE Merkez Bankası, İran Bank Melli'nin ülkede faaliyet gösteren tüm şubelerinin İran'a veya İran'dan finansal işlem yapmasını yasakladı. Yasak ticaret finansmanı ve finansal transferleri de kapsıyor; tedbirler, düzenlemelere ve denetim kararlarına uyulmaması nedeniyle alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası, ülkede faaliyet gösteren İran bankası "Bank Melli" şubelerine karşı sıkı yaptırım tedbirleri aldığını duyurdu.

BAE Merkez Bankasından yapılan açıklamada, ülkede faaliyet gösteren İran Bank Melli şubelerine karşı sıkı yaptırım tedbirleri alındığı belirtildi.

Ülkedeki geçerli düzenlemelere, mevzuata ve denetim kararlarına uyulmamasıyla ilgili ihlaller nedeniyle tedbirlerin devreye alındığına işaret edilen açıklamada, kara para aklama, terör finansmanı ve silah yayılmasının finansmanı ile mücadele ile ilgili mevzuat kapsamında öngörülen gereklilikler ve yükümlülüklere dikkati çekildi.

Denetim sonuçları ve BAE Merkez Bankası Başkanına verilen yetkiler doğrultusunda İran Bank Melli'nin ülkede faaliyet gösteren tüm şubelerinin İran'a veya İran'dan herhangi bir finansal işlem yapılmasının yasaklandığı vurgulanan açıklamada, söz konusu yasağın ticaret finansmanı ve finansal transferleri de kapsadığı aktarıldı.

Açıklamada, BAE Merkez Bankasının denetim çerçevesini güçlendirmeye ve BAE finans sisteminin bütünlüğünü ve sağlamlığını korumak için gerekli önlemleri almaya devam edeceği ifade edildi.

Abu Dabi yönetimi, İran'dan atıldığını belirttiği 2 füzenin ardından 18 Ağustos'ta Tahran ile tüm ticari faaliyetleri ve finansal işlemleri bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığından 28 Ağustos'ta yapılan açıklamada ise Bank Melli'nin Dubai şubesinde müdür olarak görev yapan İran vatandaşı Reza Mohammad Taeedi'nin de yaptırım listesine alındığı belirtilmişti.

Kaynak: AA
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