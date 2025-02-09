BAE, Netanyahu'nun Filistin Açıklamasını Kınadı

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ABU DABİ, 9 Şubat (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suudi Arabistan topraklarında bir Filistin devleti kurulabileceği yönündeki açıklamalarını şiddetle kınadı.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'a göre, Netanyahu'nun açıklamaları "kabul edilemez ve kışkırtıcı" olarak nitelendirildi. BAE, bu açıklamayı güçlü bir şekilde reddedip kınayarak, "uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın açık ihlali" olarak tanımladı.

BAE Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Halife Şahin El Merar, ülkesinin Suudi Arabistan ile sarsılmaz dayanışmasını yineleyerek bu ülkenin güvenlik, istikrar ve egemenliğine olan bağlılığını vurguladı.

Bakan ayrıca, Filistin halkının haklarına zarar verecek ya da onları yerlerinden edilmeye zorlayacak her türlü eyleme karşı olduğunu bir kez daha teyit etti. Yerleşim faaliyetlerinin derhal durdurulması çağrısında bulunan bakan, bu tür eylemlerin bölgesel istikrarı tehlikeye attığı ve barış umutlarını engellediği uyarısında bulundu.