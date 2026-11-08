BAE Sahil Güvenlik, Umman Denizi'nde alev alan yük gemisinden 22 kişiyi kurtardı

ABU DABİ, 8 Kasım (Xinhua) -- Umman Denizi'nde alev alan yük gemisinin 22 kişilik mürettebatı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Emirates Haber Ajansı'nın BAE Ulusal Muhafızları'na dayandırdığı pazar günkü haberinde, farklı Arap ülkelerinin vatandaşlarından oluşan mürettebata ilk yardım müdahalesi yapıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kurtarılan kişiler ilgili makamlara teslim edildi.

Habere göre BAE Sahil Güvenlik ekipleri, yangın ihbarının ardından derhal kurtarma operasyonu başlattı.

Yangının çıkış nedeni ve gemide meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.