BAE Savunma Bakanı Dünya Ülkeleriyle Görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed el-Mezrui, ortak savunma işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli ülkelerin savunma bakanlarıyla görüşmeler yaptı.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Bakan Mezrui, bölgedeki gelişmeleri ele almak, savunma ortaklıklarını güçlendirmek ve ortak savunma işbirliği alanlarını geliştirmek amacıyla birçok dost ülkenin savunma bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Görüşmeler sırasında Mezrui'nin ayrıca "İran'ın BAE'ye yönelik açık saldırılarına" da değindiği belirtildi.

Açıklamada, Mezrui'nin görüşme yaptığı ülkelerin Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kore olduğu kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu, BAE, Kuveyt ve Katar başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ise İran'la karşılıklı saldırıların başlamasından bu yana 11 kişinin öldüğünü, aralarında panik atak geçirenlerin de olduğu 502 kişinin yaralandığını duyurdu.