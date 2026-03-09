BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Başkanı Trump'la görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Başkanı Trump'la görüştü

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Başkanı Trump\'la görüştü
09.03.2026 01:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaparak bölgedeki güvenlik durumunu ve İran'ın saldırılarını görüştü. Görüşmede, İran'ın Arap ülkelerine yönelik saldırıları 'bölgenin güvenliği için bir tehdit' olarak değerlendirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, ABD Başkanı Donald Trump ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre Bin Zayid, ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BAE BAŞBAKANI TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Bin Zayid ve Trump, bölgede yaşanan gelişmeleri ve bunların bölgesel ve uluslararası güvenlik ve barış üzerindeki etkilerini ele aldı.

Bölgesel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunan Bin Zayid ve Trump, İran'ın misillemeleri kapsamında BAE ve diğer bazı Arap ülkelerini hedef alan saldırıları konuştu.

"İRAN'IN SALDIRILARI BÖLGENİN GÜVENLİĞİNE TEHDİT"

Bin Zayid ve Trump'ın görüşmesinde, İran'ın Arap ülkelerine yönelik saldırıları "bölgenin güvenlik ve istikrarına tehdit" olarak nitelendirildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldürüldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Donald Trump, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Başkanı Trump'la görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı
Beşiktaş’tan TFF’ye tarihi VAR teklifi Beşiktaş'tan TFF'ye tarihi VAR teklifi
Irak Meclisi’nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi Irak Meclisi'nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı
İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk’un tercihi karşısında şaştı kaldı İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk'un tercihi karşısında şaştı kaldı
Erbil’de peş peşe patlamalar Havalimanı vuruldu Erbil'de peş peşe patlamalar! Havalimanı vuruldu

01:03
Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail’e biz verdik
Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail'e biz verdik
00:03
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe’nin içinden geçerdik
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik
23:51
Domenico Tedesco’dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli
Domenico Tedesco'dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli
22:37
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi
22:31
İran’da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
22:27
ABD’de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir “tehdit“ nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
ABD'de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 01:56:38. #.0.4#
SON DAKİKA: BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Başkanı Trump'la görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.