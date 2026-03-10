BAE ve Almanya'dan İran Saldırılarına Tepki

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile İran'dan düzenlenen saldırıları görüştüğü bildirildi.
BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Al Nahyan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile bir araya geldiği belirtildi.
Al Nahyan ile Wadephul'un görüşmede İran'ın bölgedeki bazı ülkelere yönelik saldırılarını ele aldığı aktarıldı.
Bakanların ayrıca, BAE ile Almanya arasındaki stratejik ilişkileri güçlendirme yollarını da değerlendirdiği kaydedildi.
