BAE ve Arap Ülkeleri'nden İsrail'e Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BAE ve Arap Ülkeleri'nden İsrail'e Kınama

Mısır, BAE, Katar, Kuveyt, Umman ve Lübnan, İsrail'in İran'a saldırısını kınadı ve gerilimi artırdığını belirtti.

26.10.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Umman ve Lübnan, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in sonuncusu İran'a yönelik olan Orta Doğu'daki ülkelere düzenlediği saldırıların tehlikeli ve bölgede gerilimi artırdığı belirtildi.

Söz konusu saldırıların endişeyle takip edildiği ifade edilen açıklamada, "Bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden, bölgedeki kırılgan durumu daha da alevlendiren, bölgede gerilimi körükleyen ve çatışmaları yoğunlaştıran her türlü adımı kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, kasıtlı ya da yanlış hesaplamaların sonucu olarak, bölgesel ve uluslararası güvenliği tehlikeli bir çatışmaya sürükleyebilecek mevcut tırmanmanın sakıncaları konusunda uyarıda bulunularak, Gazze Şeridi ve Lübnan'da bir an önce ateşkes sağlanması yönündeki çağrı yinelendi.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran'ın askeri olarak hedef alınmasını güçlü bir şekilde kınıyor ve devam eden gerilim ve bunun bölgedeki güvenlik ve istikrar üzerindeki yansımaları konusunda derin endişelerimizi ifade ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çatışma bölgesini genişletmemek adına itidal çağrısı yapılan açıklamada, diyaloğu güçlendirmenin, uluslararası yasalara bağlılığın ve devletlerin egemenliğine saygının mevcut krizlerin çözümü için ideal temeller olduğuna olan çağrı yinelendi.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail'in İran'a yönelik saldırısı kınanarak, saldırı, " Tahran'ın egemenliğinin ihlali ve uluslararası yasa ve normlara aykırı" olarak nitelendirildi.

Katar'ın bu gerilimin yol açabileceği ciddi yansımalara ilişkin derin endişe duyduğu dile getirilen açıklamada, ilgili tüm taraflara itidalli davranmaları ve farklılıkları diyalog ve barışçıl yollarla çözmeleri ve bölgedeki güvenlik ve istikrarı bozabilecek her şeyden kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Katar'ın, uluslararası topluma, durumu sakinleştirmeye, gerilimi azaltmaya ve başta Gazze ve Lübnan olmak üzere bölge halklarının acılarına son vermeye yönelik çabaları yoğunlaştırmaları çağrısı yinelendi.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını şiddetle kınayarak reddetti.

Bakanlığın açıklamasında, "bu saldırıların, İsrail güçlerinin devletlerin egemenliğini ihlal ederek, bölgenin güvenliğini tehlikeye atarak, uluslararası hukuk ilkelerini, uluslararası norm ve sözleşmeleri ihlal ederek izlediği kaos politikasını yansıttığı" vurgulandı.

Açıklamada, Kuveyt'in uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, bölgenin ve halkının geleceğini tehdit eden bu uygulamaları durdurma konusundaki sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısı yenilendi.

Umman

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail'in İran'a yönelik saldırısı şiddetle kınanarak reddedildi.

Açıklamada, İsrail'in İran'a saldırısının, İran'ın egemenliğinin ve uluslararası hukuk kurallarının açık bir ihlali olmasının yanı sıra şiddet döngüsünü körükleyen ve sakinleştirme, gerilimi azaltma, krizleri barışçıl ve diplomatik yollarla kontrol altına alma çabalarını baltalayan bir gerilim olduğu aktarıldı.

İsrail'in "bölgeyi daha fazla huzursuzluk ve istikrarsızlığa sürükleme tehdidinde bulunan" uygulamalarının kınandığı açıklamada, uluslararası topluma saldırıyı durdurmak ve bu bariz ihlallere son vermek için etkili adımlar atmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca İsrail'e, Filistin ve Arap topraklarındaki yasa dışı işgaline son vererek ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurarak bölgedeki krizlerin temel kaynağının ortadan kaldırılması çağrısı yinelendi.

Lübnan

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısı kınandı.

Bakanlığın açıklamasında, bu saldırıların İran'ın egemenliğini ihlal etmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere ilgili uluslararası kurumlara, Lübnan'a yönelik saldırılar da dahil olmak üzere İsrail'in bölge genelindeki askeri gerilimine son verilmesi konusunda sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısında bulunuldu.

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda iki askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Savunma, Güncel, Lübnan, Kuveyt, İsrail, Katar, Mısır, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE ve Arap Ülkeleri'nden İsrail'e Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 03:55:57. #1.13#
SON DAKİKA: BAE ve Arap Ülkeleri'nden İsrail'e Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.