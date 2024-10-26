BAE ve Arap Ülkeleri'nden İsrail'e Kınama

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Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Umman ve Lübnan, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in sonuncusu İran'a yönelik olan Orta Doğu'daki ülkelere düzenlediği saldırıların tehlikeli ve bölgede gerilimi artırdığı belirtildi.

Söz konusu saldırıların endişeyle takip edildiği ifade edilen açıklamada, "Bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden, bölgedeki kırılgan durumu daha da alevlendiren, bölgede gerilimi körükleyen ve çatışmaları yoğunlaştıran her türlü adımı kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, kasıtlı ya da yanlış hesaplamaların sonucu olarak, bölgesel ve uluslararası güvenliği tehlikeli bir çatışmaya sürükleyebilecek mevcut tırmanmanın sakıncaları konusunda uyarıda bulunularak, Gazze Şeridi ve Lübnan'da bir an önce ateşkes sağlanması yönündeki çağrı yinelendi.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran'ın askeri olarak hedef alınmasını güçlü bir şekilde kınıyor ve devam eden gerilim ve bunun bölgedeki güvenlik ve istikrar üzerindeki yansımaları konusunda derin endişelerimizi ifade ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çatışma bölgesini genişletmemek adına itidal çağrısı yapılan açıklamada, diyaloğu güçlendirmenin, uluslararası yasalara bağlılığın ve devletlerin egemenliğine saygının mevcut krizlerin çözümü için ideal temeller olduğuna olan çağrı yinelendi.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail'in İran'a yönelik saldırısı kınanarak, saldırı, " Tahran'ın egemenliğinin ihlali ve uluslararası yasa ve normlara aykırı" olarak nitelendirildi.

Katar'ın bu gerilimin yol açabileceği ciddi yansımalara ilişkin derin endişe duyduğu dile getirilen açıklamada, ilgili tüm taraflara itidalli davranmaları ve farklılıkları diyalog ve barışçıl yollarla çözmeleri ve bölgedeki güvenlik ve istikrarı bozabilecek her şeyden kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Katar'ın, uluslararası topluma, durumu sakinleştirmeye, gerilimi azaltmaya ve başta Gazze ve Lübnan olmak üzere bölge halklarının acılarına son vermeye yönelik çabaları yoğunlaştırmaları çağrısı yinelendi.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını şiddetle kınayarak reddetti.

Bakanlığın açıklamasında, "bu saldırıların, İsrail güçlerinin devletlerin egemenliğini ihlal ederek, bölgenin güvenliğini tehlikeye atarak, uluslararası hukuk ilkelerini, uluslararası norm ve sözleşmeleri ihlal ederek izlediği kaos politikasını yansıttığı" vurgulandı.

Açıklamada, Kuveyt'in uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, bölgenin ve halkının geleceğini tehdit eden bu uygulamaları durdurma konusundaki sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısı yenilendi.

Umman

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail'in İran'a yönelik saldırısı şiddetle kınanarak reddedildi.

Açıklamada, İsrail'in İran'a saldırısının, İran'ın egemenliğinin ve uluslararası hukuk kurallarının açık bir ihlali olmasının yanı sıra şiddet döngüsünü körükleyen ve sakinleştirme, gerilimi azaltma, krizleri barışçıl ve diplomatik yollarla kontrol altına alma çabalarını baltalayan bir gerilim olduğu aktarıldı.

İsrail'in "bölgeyi daha fazla huzursuzluk ve istikrarsızlığa sürükleme tehdidinde bulunan" uygulamalarının kınandığı açıklamada, uluslararası topluma saldırıyı durdurmak ve bu bariz ihlallere son vermek için etkili adımlar atmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca İsrail'e, Filistin ve Arap topraklarındaki yasa dışı işgaline son vererek ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurarak bölgedeki krizlerin temel kaynağının ortadan kaldırılması çağrısı yinelendi.

Lübnan

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısı kınandı.

Bakanlığın açıklamasında, bu saldırıların İran'ın egemenliğini ihlal etmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere ilgili uluslararası kurumlara, Lübnan'a yönelik saldırılar da dahil olmak üzere İsrail'in bölge genelindeki askeri gerilimine son verilmesi konusunda sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısında bulunuldu.

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda iki askerin hayatını kaybettiği bildirildi.