BAE ve Deniz Feneri'nden Viranşehir'e Gıda Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE ve Deniz Feneri'nden Viranşehir'e Gıda Yardımı

BAE ve Deniz Feneri\'nden Viranşehir\'e Gıda Yardımı
08.03.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAE ve Deniz Feneri, Viranşehir'deki 150 aileye gıda kolisi dağıttı, 5 bin aileye yardım hedefleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği ve Deniz Feneri Derneği iş birliğinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 150 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

Yardım kolileri, daha önce ilçede tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Müdürü Musa Balkan, AA muhabirine, Deniz Feneri Derneği ve BAE işbirliğiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yardıma muhtaç 5 bin aileye gıda yardımında bulunduklarını belirtti.

Viranşehir ilçesinde de 150 aileye gıda yardımı yaptıklarını aktaran Balkan, amaçlarının ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmak olduğunu kaydetti.

Balkan, yurt içi ve yurt dışında yardımların devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE ve Deniz Feneri'nden Viranşehir'e Gıda Yardımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu

14:35
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
14:29
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
14:18
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru İran Kızılayı’ndan “zehir“ uyarısı geldi
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru! İran Kızılayı'ndan "zehir" uyarısı geldi
13:33
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
13:18
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
12:53
İran’ın yeni dini lideri seçildi
İran'ın yeni dini lideri seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 15:28:41. #.0.4#
SON DAKİKA: BAE ve Deniz Feneri'nden Viranşehir'e Gıda Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.