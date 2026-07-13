BAE ve Katar, İran Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
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BAE ve Katar, İran Saldırılarını Kınadı

BAE ve Katar, İran Saldırılarını Kınadı
13.07.2026 17:31
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BAE ve Katar, İran'ın Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'e yönelik saldırılarını kınayarak dayanışma vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Katar, İran'ın Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını şiddetle kınadıklarını açıkladı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'e yönelik yeniden düzenlediği saldırılar en güçlü ifadelerle kınandı.

Açıklamada, söz konusu saldırıların kardeş ülkelerin egemenliğinin açık ihlali olduğu ve güvenlik ile istikrarlarını tehdit ettiği belirtilerek, BAE'nin Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün ile tam dayanışma içinde olduğu, bu ülkelerin güvenlik ve istikrarını korumaya yönelik tüm adımlarını desteklediği ifade edildi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, İran'ın Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik tekrarlanan saldırıları kınanarak, saldırıların kardeş ülkelerin egemenliğine yönelik açık bir ihlal, uluslararası hukuk kuralları ile Birleşmiş Milletler Şartı'nın ağır ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bölgenin bu "gerekçesiz" saldırıların sonuçlarından korunması gerektiğini belirterek, diyalog ve diplomasi yolunun güçlendirilmesi, gerilimin düşürülmesi ve bunun bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarın pekiştirilmesine katkı sağlaması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Katar'ın Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt ile tam dayanışma içinde olduğu yinelenerek, bu ülkelerin egemenliklerini, güvenliklerini ve istikrarlarını korumaya yönelik alacakları tüm tedbirlerin desteklendiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BAE ve Katar, İran Saldırılarını Kınadı - Son Dakika

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