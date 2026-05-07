BAE ve Katar Liderleri Görüşmesi
BAE ve Katar Liderleri Görüşmesi

07.05.2026 10:24
BAE Devlet Başkanı ve Katar Başbakanı, ikili ilişkiler ve bölge durumu hakkında görüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani bölgedeki durumu ve ikili ilişkileri değerlendirdi.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, Al Nahyan, ülkesini ziyaret eden Katar Başbakanı Al Sani ile başkent Abu Dabi'de bir araya geldi.

BAE Devlet Başkanı ile Katar Başbakanı, iki ülke arasındaki ilişkileri ve çeşitli alanlarda iş birliği ile ortak çalışmaları geliştirmenin yollarını ele aldı.

Al Nahyan ve Al Sani, bölgedeki gelişmeler ile bunun uluslararası güvenlik ve istikrar üzerindeki etkileri görüştü.

BAE'yi hedef alan "İran saldırılarını" kınayan Katar Başbakanı Al Sani, BAE'nin egemenliği ve güvenliğini korumak için aldığı önlemleri desteklediğini belirtti.

Kaynak: AA

