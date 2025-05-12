BAE ve Kazakistan\'dan 10 Yatırım Anlaşması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın Kazakistan ziyaretinde 10 yatırım anlaşması imzalandı.

Resmi ziyaret kapsamında başkent Astana'ya gelen BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından törenle karşılandı.

Törenin ardından Tokayev ile Al Nahyan, ikili görüşme gerçekleştirdi, ardından heyetler bir araya geldi.

BAE'den Kazakistan'a doğrudan yatırım 2024'te iki kat artarak rekor seviyeye ulaştı

Tokayev, ziyaretin ikili ilişkilere yeni ivme kazandırması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, 2023 yılında Kazakistan ile BAE hükümetleri arasında stratejik projelerin uygulanmasına ilişkin ortak bildiri imzalandığını, 2024'te BAE'den Kazakistan'a doğrudan yatırımın iki kat artarak rekor seviyeye ulaştığını dile getirdi.

Bu ziyaret sırasında iki ülke arasında değeri 5 milyar dolar olan 20'den fazla ticari anlaşmanın imzalandığını belirten Tokayev, bu anlaşmaların uygulanmasının stratejik işbirliğini derinleştirmenin yanı sıra karşılıklı bağları güçlendirmeye katkı sağlayacağını vurguladı.

10 yatırım işbirliği anlaşması imzalandı

BAE Veliaht Prensi Al Nahyan da doğal güzellikleri ve misafirperverliğiyle bilinen Kazakistan'ı ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin güven, karşılıklı destek ve birlikte ilerleme arzusu temelinde kurulu olduğunu belirten Al Nahyan, ikili bağların ticaret ve yatırım işbirliğinin ötesine geçerek enerjiden ulaştırmaya, dijital altyapıdan eğitime kadar geniş yelpazeye yayıldığını söyledi.

Tokayev ile Al Nahyan, görüşmelerin ardından ikili anlaşmaların imza törenine katıldı.

Törende Kazakistan ile BAE arasında otomobil ve deniz taşımacılığı, enerji, petrol ve gaz endüstrisinin dijitalleştirilmesi, süper bilgisayar kümesinin kurulması gibi alanlarda, ayrıca Türkistan Valiliği ile Abu Dabi Kalkınma Fonu arasında Türkistan'da doğum hastanesi inşası ve Astana'daki Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı ile çevresindeki bölgenin geliştirilmesine yönelik 10 yatırım işbirliği anlaşması imzalandı.