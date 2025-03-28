BAE ve Libya'dan İşbirliği Adımı - Son Dakika
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BAE ve Libya'dan İşbirliği Adımı

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Libya Başbakanı Dibeybe ile ikili işbirliğini görüştü.

28.03.2025 01:18
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ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile ikili işbirliğini ele aldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dibeybe, resmi davet üzerine gittiği Abu Dabi'de Bin Zayid ile bir araya geldi.

Özellikle ekonomi, enerji ve yatırım konuları başta olmak üzere iki ülke arasındaki ortak iş birliği alanlarının ele alındığı görüşmede ayrıca ortak ilgi alanına giren bir dizi bölgesel ve uluslararası mesele hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Bin Zayid ve Dibeybe, ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin, Libya ve bölgedeki istikrar ve kalkınmayı destekleyeceği ve iki ülkenin ve halklarının çıkarlarına hizmet edeceği konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA

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