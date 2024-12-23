BAE ve Suriye İlişkileri Güçleniyor

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, Dışişleri Bakanı Bin Zayid, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yollarının ele alındığı belirtilen haberde, Bin Zayid'in Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin önemine vurgu yaptığı ve ülkesinin kapsamlı bir geçiş sürecine ulaşması için Suriye'ye tüm destekleri vereceği ve bunun için çaba göstereceğini aktardığı kaydedildi.

Bin Zayid, telefon görüşmesinde, BAE'nin müreffeh bir gelecek için kardeş Suriye halkına iyimserliğin yeniden kazandırılmasının önemine inandığını aktardı.