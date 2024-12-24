BAE ve Suriye İlişkileri Güçleniyor

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ABU DABİ, 24 Aralık (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile pazartesi günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeleri ve ikili ilişkileri güçlendirme yollarını ele aldı.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre Şeyh Abdullah, Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğini korumanın önemini vurguladı ve Suriye halkının güvenlik, kalkınma ve onur özlemlerini gerçekleştirecek kapsayıcı bir geçiş sürecine yönelik çabaları destekleme taahhütlerini yineledi.

Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı fayda sağlayacak alanlarda işbirliğinin teşvik edilmesinin de değerlendirildiği belirtildi.