BAE ve Suriye İlişkileri Güçleniyor

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ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Suriye, iki ülke arasındaki ilişkiler ile mevcut bölgesel gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'da yayımlanan habere göre, BAE Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Abdullah Bin Zayid ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Dubai'de düzenlenen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi (WGS 2025) çerçevesinde bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile ortak önemi haiz alanlarda bu ilişkilerin güçlendirilmesi konularının yanı sıra Suriye'deki durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

BAE'li Bakan Bin Zayid, görüşme sırasında ülkesinin, Suriye'nin bağımsızlığını ve topraklarının tamamı üzerindeki egemenliğini destekleme konusundaki değişmez tutumunu teyit etti.

BAE'nin kardeş Suriye halkının yanında olduğuna işaret eden Bin Zayid, ülkesinin Suriyelilerin sürdürülebilir güvenlik, istikrar ve onurlu bir yaşam taleplerinin karşılanmasına yol açacak tüm çabaları desteklediğini vurguladı.

Bin Zayid, Suriye halkına refah fırsatlarıyla dolu umut vadeden bir gelecek için tüm güvenlik ve istikrar faktörlerinin sağlanmasıyla ülkede kalkınma ve yapılanma sürecinde ilerlemenin önemine dikkati çekti.

Dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 30 devlet başkanı ve liderin katıldığı 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'nin 12'ncisi dün Dubai kentinde başlamıştı.