BAE ve Yunanistan'dan İşbirliği Görüşmesi

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile bölgedeki gelişmeler ve iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini ele aldı.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'a göre Bakan Bin Zayid, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile Abu Dabi'de bir araya geldi.

Görüşmede iki bakan, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve iki ülke arasındaki işbirliğini stratejik ortaklık çerçevesinde geliştirmenin yollarını ele aldı.