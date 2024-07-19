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Bafra Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Alaçam Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Kemalpaşa ile Gazipaşa Mahallesi sınırları arasındaki Yeni Pazar Yeri'nde kurulan stantlarda, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve personeli tarafından ikram edildi.

Muharrem ayının önemini vurgulayan Başkan Kılıç, mübarek ayın birlik ve beraberliğe vesile olmasını diledi.