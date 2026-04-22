Bafra Belediyesi Sıfır Atık Ağı'na Katıldı

22.04.2026 12:45
Bafra Belediyesi, uluslararası sıfır atık şehirler ağına katıldığını duyurdu ve 2025 hedeflerini açıkladı.

Samsun'da Bafra Belediyesinin, Uluslararası Sıfır Atık Şehirler Ağı'na dahil olduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bafra Belediyesi, "2025 Yılı Sıfır Atık Uygulamaları Yol Haritası Toplantısı"nda pilot bölge seçilmesinin ardından Basel Sözleşmesi Asya ve Pasifik Bölgesel Merkezi tarafından kurulan Uluslararası Sıfır Atık Şehirler Ağı'na katıldı.

Bu üyelikle belediye, sıfır atık girişimleri, deneyim paylaşımı, eğitim ve teknoloji transferi gibi uluslararası faaliyetlerde yer alabilecek.

İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Sıfır Atık Şehirler Ağı Türkiye Lansmanı programına katılan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, katılım formunu imzalayarak resmi süreci tamamladı.

Bafra Belediyesi, 2025 yılında topladığı 2 bin 107 ton kağıt, 3 bin 742 ton plastik, 9 bin 291 ton cam ve 36 bin 722 ton metal atığını lisanslı firmalara teslim ederek geri dönüşüme kazandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi kapsamında ilçede yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirterek, "2025 yılında pilot bölge seçilmemizin ardından bugün uluslararası ağa katılım sağladık. Sıfır atık konusundaki sorumluluk bilincimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
Prenses cilt bakımı yüzünü yaktı: Oğlum “öcü“ deyip benden kaçıyor Prenses cilt bakımı yüzünü yaktı: Oğlum "öcü" deyip benden kaçıyor
Galatasaray’ı da ilgilendiriyor Hakan Çalhanoğlu’ndan geleceğiyle ilgili karar Galatasaray'ı da ilgilendiriyor! Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğiyle ilgili karar
Yunanistan, yetki sahibi olmadığı alanları balıkçılığa yasakladı, skandala Türkiye’den yanıt geldi Yunanistan, yetki sahibi olmadığı alanları balıkçılığa yasakladı, skandala Türkiye'den yanıt geldi
Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi

13:04
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
12:20
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
11:27
Öğretmen, polis, hemşire Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
10:42
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım Tepki gelince kaldırdı
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı
