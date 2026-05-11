Bafra\'da 3 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düştü

Samsun'un Bafra ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hacınabi Mahallesi Birol Satılmış Sokak'ta, üç katlı binanın ikinci katındaki evlerinin balkonunda oyun oynayan Suriye uyruklu 3 yaşındaki L.A.K. (3), balkondan sarkması sonucu yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Başından yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
