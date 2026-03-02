Bafra'da 70 Milyonluk Turşu Fabrikası - Son Dakika
Bafra'da 70 Milyonluk Turşu Fabrikası

02.03.2026 23:23
Bafra'da 70 milyon lira yatırımla 10 bin ton kapasiteli turşu ve konserve fabrikası kurulacak.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, ilçede üretilen sebzelerin katma değerini artırmak amacıyla 70 milyon liralık yatırımla 10 bin ton kapasiteli turşu ve konserve fabrikası kuracaklarını bildirdi.

Osman Tosuner, Bafra Ziraat Odasınca Bafra Öğretmenevi'nde çiftçilere yönelik düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, fabrika için hazırlanan projenin Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi'ne (DOKAP) sunulduğunu söyledi.

Tosuner, "Sera OSB'nin sanayi bölümünde 8 dönümlük yer başvurumuzu yaptık. Burada yaklaşık 10 bin ton üretim kapasiteli turşu, konserve ve şalgam tesisi kuracağız. Bu, Bafra için 70 milyon liralık bir yatırımdır. Üretilen ürünlerin bu tesislerde işlenmesi ilçemiz için büyük bir kazanç olacaktır." dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ise yer tahsisi konusunda kaymakamlık ve belediye ile istişare halinde olduklarını vurgulayarak, "Hammadde bizde. Bu işi turşuyla başlatıp konserve ve cips üretimiyle büyüteceğiz. Ayrıca Bafra Çeltiği'nin coğrafi işaret tescil süreci yaklaşık 2,5 ay içinde tamamlanacak. İlyaslı Barajı ve sahil bölgelerindeki mendirek çalışmaları için de el birliğiyle, ortaklaşa ve herkesin gücünü birleştirerek hareket ediyoruz." diye konuştu.

Programa Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 21. Dönem Samsun Milletvekili Ahmet Aydın, kurum amirleri, oda başkanları, daire müdürleri ve muhtarlar da katıldı.

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz Projesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Bafra

