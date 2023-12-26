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Bafra'da açılan gezici müzeyi 10 bini aşkın ziyaretçi gezdi - Son Dakika
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Bafra'da açılan gezici müzeyi 10 bini aşkın ziyaretçi gezdi

Samsun'un Bafra ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında açılan gezici müzeyi 10 bini aşkın ziyaretçi gezdi. Geçici müzede Çanakkale Savaşı dönemine ait silah, cephane, savaş malzemeleri, kıyafetler gibi 1090 eser sergilendi.

Bafra\'da açılan gezici müzeyi 10 bini aşkın ziyaretçi gezdi
26.12.2023 - 15:23,
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Samsun'un Bafra ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında açılan gezici müzeyi 10 bini aşkın ziyaretçi gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bafra Belediyesi ile ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla "Bir Gün Değil Her Gün Çanakkale" projesi kapsamında ilçede sergilenen "Çanakkale Savaşları Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi", Alparslan Türkeş Parkı'nda açıldı.

Geçici müzede Çanakkale Savaşı dönemine ait silah, cephane, savaş malzemeleri, kıyafetler gibi 1090 eser sergilendi. Sergi, 10 bini aşkın ziyşaretçi tarafından gezildi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Çanakkale'nin sadece bir kahramanlık destanı değil, bir milletin var oluş mücadelesi olduğunu vurgulayarak, "Tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen imanın imkana galip geldiği yerdir. Kahraman milletimiz, vatanımıza göz diken işgalciler karşısında 'Çanakkale geçilmez' diye haykırarak tarihin gördüğü en büyük direnişe imza atmıştır." ifadesini kullandı.

Çanakkale ruhunu Türkiye'nin dört bir tarafına taşımak için il il gezen Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi'ni öğrenciler ve hemşehrileriyle buluşturmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını anlatan Kılıç, "5 gün boyunca birbirinden değerli eserlerin sergilendiği müzemiz evlatlarımız tarafından büyük ilgi gördü. Desteklerini esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Ali Katipoğlu'na, değerli okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA
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