Bafra'da Çocuk İstismarı İddiası Gündemde - Son Dakika
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Bafra'da Çocuk İstismarı İddiası Gündemde

04.06.2026 00:55
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CHP'li vekil, Bafra'daki istismarla ilgili gizlilik kararının kaldırılmasını istedi.

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, Samsun'un Bafra ilçesindeki bir yurtta dört çocuğun istismara uğradığı iddiasını gündeme getiren CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, olayla ilgili gizlilik kararının kaldırılmasını istedi. Çan, "İstismarda bulunduğu iddia edilen çocuğun ise ev hapsi şeklinde bir tedbirle alıkonulduğu ya da cezalandırıldığı bilgisi var. Ayrıca, söz konusu çocuğun hatırı sayılır bir kişinin çocuğu olduğuna dair bilgi var. Maalesef burada bize ahlak dersi vermeye kalkanların, kendi yandaş vakıflarına ilişkin bu tür olaylarda hangi tepkiyi verecekler merak ediyorum" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise çocukların yararı gereği gizlilik kararı alındığını belirterek, sorumluların kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da alkolle ilgili düzenlemeler ile yapı kooperatiflerinin tarım arazileri üzerinde mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinmelerinin yasaklanmasına ilişkin düzenlemeler içeren "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine başlandı. Teklifin tümü üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından 1 ila 15'inci maddelerini kapsayan ilk bölüme geçildi.

Kanun teklifinin birinci maddesi görüşülürken, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, söz alarak Samsun'un Bafra ilçesinde bir yurtta dört erkek çocuğun, yurtta kalan bir başka çocuk tarafından istismara maruz kaldığını söyledi.

"HATIRI SAYILIR BİR KİŞİNİN ÇOCUĞU"

Çan, "İstismarda bulunduğu iddia edilen çocuğun ise ev hapsi şeklinde bir tedbirle alıkonulduğu ya da cezalandırıldığı bilgisi var. Ayrıca, söz konusu çocuğun hatırı sayılır bir kişinin çocuğu olduğuna dair bilgi var. Maalesef burada bize ahlak dersi vermeye kalkanların, kendi yandaş vakıflarına ilişkin bu tür olaylarda hangi tepkiyi verecekler merak ediyorum. Bu konu, toplumsal duyarlılık açısından son derece önemlidir. Olayla gizlilik kararının, bir an önce toplumla paylaşılacak şekilde kaldırılması gerekir" ifadesini kullandı.

"SIFATI, GÖREVİ, KONUMU NE OLURSA OLSUN EN AĞIR CEZA VERİLMESİNİ İSTERİZ"

CHP'li Çan'ın açıklamaları sonrasında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biraz evvel Sayın vekilimiz bir olaydan bahsetmişti. Onunla ilgili devletin bütün kurumları, polisi, yargısı, idari birimleri her türlü olayın üzerindedir. Bu konuda kim taciz ve tecavüzde bulunursa sıfatı, görevi, konumu, durumu ne olursa olsun biz buna en ağır cezanın verilmesini isteriz. Burada gizlilik kararı da çocukların yararı gereği Anayasa gereğince alınmış bir karardır ve dolayısıyla bu konuda en ufak bir taviz ve tereddüt söz konusu olamaz. Yargılama sonucunda ortaya çıkan dosya bilgilerine göre en ağır ceza mutlaka kim olursa olsun verilecektir. Biz bu fiili yapanları, bunları savunanları her zaman lanetledik ve lanetlemeye devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Çocuk, Bafra, Son Dakika

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