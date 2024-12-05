Bafra'da Engellilere Dart Turnuvası

Samsun'un Bafra ilçesinde engellilere yönelik dart turnuvası yapıldı.
Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Bafra Gençlik Merkezinde, Sakatlar Derneği Bafra Şubesi üyelerinin katılımıyla dart turnuvası düzenlendi.
Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, başarılı sporculara tebrik ederek, "Spor engel tanımaz, herkes sporu yapabilir. Engelli vatandaşlarımız bunu kanıtladı. Sporla engelleri aşıyoruz." dedi.
Turnuva sonunda dereceye giren engellilere madalyaları verildi.
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