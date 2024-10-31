Bafra\'da Firari Hükümlü Yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 7 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle "kasten öldürme" ve "basit yaralama" suçlarından hakkında 7 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Ş'nin (48) yakalanması için operasyon düzenledi.

A,Ş, Hacınabi Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı.

"Kullanmak için uyuşturucu bulundurmak" suçundan da aranan hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.