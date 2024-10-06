Bafra'da Genç Silahla Vurulup Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bafra'da Genç Silahla Vurulup Hayatını Kaybetti

Bafra\'da Genç Silahla Vurulup Hayatını Kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde, gürültü yüzünden çıkan silahlı kavgada 22 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

06.10.2024 06:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde sokakta silahla vurulan genç, yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Tabakhane Mahallesi Tütüncüler 2. Sokak'ta bulunan bir grup gence, gürültü yaptıkları gerekçesiyle S.Y. (63) tarafından tabancayla ateş edildi.

Açılan ateş sonucu grupta bulunan Ergün Mehmetcan D'nin (22) göğsüne mermi isabet etti.

Ağır yaralanan Ergün Mehmetcan D, özel araçla götürüldüğü Bafra Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, alkollü olduğu öne sürülen S.Y'yi olayda kullandığı silahla ikametinde gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, samsun, Güncel, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra'da Genç Silahla Vurulup Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:09 İsrail’den Lübnan’a yeni hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a yeni hava saldırısı
23:24 Sergi için verdiği pozlar tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu: Çok üzgünüm Sergi için verdiği pozlar tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu: Çok üzgünüm
22:16 Pompalı tüfekle hastaneyi basan kadın, çalışanları rehin aldı Pompalı tüfekle hastaneyi basan kadın, çalışanları rehin aldı
21:40 İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil
20:54 ’’Teknofest’’ paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız ''Teknofest'' paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız
11:13 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu
11:10 Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
10:16 Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy’nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 08:02:41. #1.11#
SON DAKİKA: Bafra'da Genç Silahla Vurulup Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement