Bafra'da Gençlere Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi - Son Dakika
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Bafra'da Gençlere Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Bafra\'da Gençlere Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
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Bafra Gençlik Merkezi, gençlere yönelik bağımlılık konusunda eğitimler düzenledi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Bafra Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Yaz Kulübü çalışmaları kapsamında gençlere yönelik "Bağımlılıkla Mücadele" eğitimi gerçekleştirildi.

Bafra Gençlik Merkezi'ndeki programa konuşmacı olarak katılan Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Gençlik Merkezi üyeleri ve öğrencilerle bir araya gelerek madde, alkol, tütün ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirmede bulundu.

Gençlere seslenen Emre Güneş, "Bağımlılık sadece bireyi değil, aileyi ve toplumu da esir alır. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Boş zamanlarınızı spor, sanat ve kitapla doldurarak bağımlılıkların tuzağına düşmeyin. Unutmayın, bağımlı olma, özgür ol." ifadelerini kullandı.

Seminerde ayrıca Yeşilay bünyesinde yürütülen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Eğitim Programı'nın detayları aktarıldı ve erken yaşta bilinçlenmenin önemi anlatıldı.

Gençlerin sorularının yanıtlanmasıyla tamamlanan programın sonunda Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, katkılarından dolayı Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş'e teşekkür ederek benzer eğitimlerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bafra'da Gençlere Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi - Son Dakika

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