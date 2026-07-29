Mardin'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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Mardin'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 6 Yaralı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyon çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Mardin’in Artuklu ilçesinde akşam saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı dehşet anlarında 2 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KABALA YOLUNDA CAN PAZARI 

Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı merkez Savurkapı Mahallesi Kabala yolu üzerinde gerçekleşti. Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz tespit edilemeyen otomobil ile kamyon şiddetli şekilde çarpıştı. Adeta can pazarının yaşandığı kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE ACI HABERİ VERDİ 

Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, otomobil içerisinde bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kazada her iki araçta bulunan 6 yaralı ise, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

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