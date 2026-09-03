Gündemi sarsan YPG iddiasına MSB'den yanıt - Son Dakika
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Gündemi sarsan YPG iddiasına MSB'den yanıt

Gündemi sarsan YPG iddiasına MSB\'den yanıt
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), SDG mensubu yabancı unsurların Suriye’den ayrılacağı ve bir kısmının Türkiye’ye geleceği yönündeki iddiaları yalanladı. Bakanlık, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Resmî açıklamalarımız dışında yer alan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir” açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlık, haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bakanlığın toplantısından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Öncelikle, 30 Ağustos’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne’den Taşucu/Mersin’e seyir hâlinde bulunan yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile Kıbrıs Türkü kardeşlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, kurtarılan vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Işın ve TCG Alemdar dâhil olmak üzere 7 gemi ve 11 hava aracı ile hâlihazırda destek sağlanmaktadır.

Yine, 2 Eylül’de Marmara Denizi Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan gemi ve mürettebatına yönelik arama kurtarma çalışmalarına; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 4 gemi ve 1 İHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 1 uçak ve 1 arama kurtarma helikopteri tarafından ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde destek sağlanmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında, geniş bir coğrafyada barışın tesisi ve istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam etmektedir.

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ

Bu kapsamda, Suriye’de istikrarın tesisi ve Suriye halkının günlük yaşamının normalleşmesine katkı sağlamak amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Suriye Silahlı Kuvvetlerinin iş birliğiyle Fırat Nehri üzerinde yürütülen ikinci yüzer köprü projesi 30 Ağustos’ta tamamlanmıştır.

Daha önce sel felaketi nedeniyle yıkılan köprünün yerine inşa edilen ve Fırat Nehri’nin iki yakası arasındaki ulaşımın kolaylaştırılmasına katkı sağlayacak söz konusu köprü, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliği ve dayanışmanın somut bir göstergesidir.

Türkiye, Suriye’nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir.

Diğer yandan, NATO’nun güncel güvenlik ortamına ilişkin iletişim yaklaşımları ile stratejik iletişim alanındaki gelişmelerin ele alınacağı NATO İletişimciler Konferansı 7-10 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da bulunan Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığımızda icra edilecektir.

Ayrıca, dost ve kardeş ülke Özbekistan’ın 1 Eylül Bağımsızlık Günü’nü bir kez daha kutluyoruz.

İSRAİL'E SERT TEPKİ

Ortadoğu’nun tamamını bir çatışma alanına dönüştürmek isteyen İsrail Hükûmetinin yayılmacı ve saldırgan tutumu uluslararası kamuoyunun gözü önünde sürmektedir.

İsrail; bir yandan Suriye’nin ve Lübnan’ın toprak bütünlüğünü ihlal eden askerî faaliyetlerini sürdürürken, diğer yandan Filistin’deki yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik etmeye devam etmekte, münhasıran Müslümanlara ait Kudüs’teki kutsal mekânların tarihî ve hukuki statüsünü de ihlal eden provokatif eylemlerini sürdürmektedir.

İsrail’in sadece bölgesel istikrar ve güvenliğe değil, aynı zamanda küresel istikrar ve güvenliğe de zarar veren bu tutumları, bölge halkı nezdinde uluslararası hukuka olan inancı da her geçen gün daha fazla zedelemektedir.

Bölgede huzur ve istikrarın tesisi için çaba göstermeye, İsrail’in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz.

EUROFIGHTER EĞİTİMLERİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması amacıyla Birleşik Krallık Hükümeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon uçağı tedariki kapsamında, ağustos ayında pilotlarımızın eğitimleri başlamıştır.

Terminoloji eğitimlerini tamamlayan pilotlarımızın uçuş eğitimlerine 7 Eylül 2026 tarihinde başlaması planlanmaktadır.

Pilotlarımız, 8 ay sürecek uçuş eğitiminin ardından 3 aylık Öğretmen Pilot Eğitimi de alacaktır.

Bahse konu eğitimlere pilotlarımız dönemler halinde gönderilmeye devam edecektir.

SOMALİ'DE KAÇIRILAN GEMİ

Somali Federal Cumhuriyeti karasularında gerçekleşen deniz haydutluğu olayına ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığımız ile eşgüdüm içerisinde iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde, Somali makamlarına gerekli destek sağlanmıştır.

Somali makamlarınca gerçekleştirilen operasyon neticesinde deniz haydutlarının gemiyi terk etmesi sağlanmış ve söz konusu gemi kurtarılmıştır.

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI

Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın Savunma ve Dışişleri Bakanları ile Genelkurmay Başkanları, 31 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul’da bir araya gelmiştir.

Toplantıda, ittifak kapsamındaki iş birliğinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla atılacak adımlar ele alınmış; ittifakın Sekretarya’sını yürütmek üzere Suudi Arabistan’da bir Genel Sekreter başkanlığında Sekretarya kurulması kararlaştırılmıştır.

Üç ülke arasında dönüşümlü olarak yürütülecek Genel Sekreterlik görevini ilk olarak, üç yıl süreyle Pakistan İslam Cumhuriyeti’nden bir Genel Sekreter üstlenecektir.

Askerî alanda müşterek planlama, eğitim ve tatbikat faaliyetleri ile birlikte çalışabilirliğin artırılması; savunma sanayii alanında ise ortak üretim, teknoloji geliştirme ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu mekanizmaların ittifakın savunma kapasitesi ve caydırıcılığını güçlendirmenin yanı sıra bölgesel barış ve istikrara da katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

SDG’NİN FESİH SÜRECİ

Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve “tek devlet, tek ordu” anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih süreci tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir.

Bu kapsamda, SDG mensubu yabancı unsurların Suriye’den ayrılacağı ve bir kısmının Türkiye’ye geleceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Konuya ilişkin resmî açıklamalarımız dışında yer alan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Suriye, Güncel, Gündem, YPG, Son Dakika

Son Dakika Gündem Gündemi sarsan YPG iddiasına MSB'den yanıt - Son Dakika

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