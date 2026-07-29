Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis'e geliyor - Son Dakika
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Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis'e geliyor

Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis\'e geliyor
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Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreciyle kritik duyuruyu yaptı. Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi meclise sunacağız. Terörsüz Türkiye sürecini, siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız. Süreç menzile vardığında 86 milyon kazanacaktır." dedi.

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

KABİNE SONRASI "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" AÇIKLAMASI

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Erdoğan yasal düzenlemenin geleceği tarihi duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İsrail bölgede temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuku ayaklarının altına alarak Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor. İsrail, Batı Şeria'da da uyguladığı saldırgan politika bölgemizdeki sorunların ana kaynağıdır. Faturayı bölgenin tamamı ödemektedir. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle küresel petrol arzında en büyük şoklar yaşanmaktadır. Türkiye olarak her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktür de hamdolsun çoklu şokları başarıyla yürütüyoruz. Bu süreçte üreticimizi, ihracatçımızı ve reel sektörümüzü desteklemeyi ihmal etmiyoruz.

Sübvansiyonlu kredi hacmini yükselttik, uygun koşullu finansman imkanı sağladık. Sadece bu dönemde 1 trilyonluk destek paketini devreye aldık. 724 bin çiftçime ve esnafımıza finansman destekleri sunduk. Turizm sektöründe vergi yükünü yarıya indirdik, turizmde istihdam için destek uygulamasını başlatıyoruz. Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi sektörlerde istihdamı korumaya yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz.

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ ZORLUĞU AŞACAK GÜCE VE POTANSİYELE SAHİPTİR"

Kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'yi bölgesinin üretim, lojistik, transit ticarette ve teknoloji merkezi haline getirecek adımları kararlılıkla atıyoruz. Türkiye olarak her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde çoklu şokları başarıyla yönetiyoruz. Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce ve potansiyele sahiptir. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayakta. Savaş kaynaklı maliyetlerin etkisini asgari seviyede tutmak için özel gayret gösteriyoruz. Siyasette güven yönetimde istikrar olduğu sürece her engelin üstesinden geliriz. Türkiye geçmişte demokrasi açığı ile birlikte güven eksiğini yaşamıştır. Bunun neye mal olduğunu çok iyi bilir. Ülkemize ödettiği bedellerin en başında terör meselesi vardır. Bakınız burada bazı çarpıcı rakamları paylaşmak istiyorum.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörün Türkiye ekonomisine maliyetleri... İstihdamdaki kayıp 2,5 milyon kişiye ulaşıyor. Terör kaynaklı kayıplar kamu maliyesi tarafında da çift yönlü baskıya neden olmuştur. Vergi kaybımız 123 milyar dolara yaklaşmaktadır. Yatırım, istihdam, finansman... Terörün yıllık ortalama maliyeti 50 milyar doları geçiyor. Terörsüz Türkiye süreci menzile vardığında ülkemiz bu ağır ekonomik faturadan ebediyen kurtulacaktır.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YASAL DÜZENLEMEYİ MECLİS'E SUNACAĞIZ"

Önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi meclise sunacağız. Terörsüz Türkiye sürecini, siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız. Süreç menzile vardığında 86 milyon kazanacaktır.

"TÜRKİYE, KIBRIS TÜRKÜ KARDEŞLERİNİ YALNIZ BIRAKMAYACAK"

Kıbrıs'taki mesele egemen eşitliği ve eşit uluslararası statünün kabulü meselesidir. Türkiye Kıbrıs Türkü'nün maruz kaldığı zulme son vermiştir. Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğini, haklarını ve Doğu Akdeniz'deki meşru menfaatlerini yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşması söz konusu olamaz.

Kıbrıs'ı yeni askeri yapılanmaların ve jeopolitik hesapların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin attığı her adımı dikkatle takip ediyoruz. Yanlış hesap yapanlara hatırlatıyorum. Türkiye tarih boyunca olduğu gibi Kıbrıs Türkü kardeşlerini yalnız bırakmayacak, eski acıların yaşanmasına ne pahasına olursa olsun asla izin vermeyecektir. Eski acıların yaşanmasına asla izin vermeyecektir."

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika Güncel Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis'e geliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Yunus Gelturan Yunus Gelturan:
    ülkenin selameti için hayırlara vesile olsun inşallah 2 0 Yanıtla
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