Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
MAÇ SAAT 21.00'DE
Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
Gornik Zabrze (Muhtemel) Schulze, Sacek, Janicki, Sanchez, Janza, Sadilek, Dietz, Urbanski, Ikia Dimi, Khlan, Prekop.
Fenerbahçe: Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.
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