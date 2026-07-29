Futbolda bir ilk: Sakatladığı rakibi iyileşene kadar sahaya çıkamayacak
Brezilya futbolunda yeşil sahalarda eşine rastlanmamış tarihi bir adalet kararına imza atıldı. Internacional forması giyen stoper Victor Gabriel, müsabaka esnasında rakibi Gabriel Pec’e yaptığı sert müdahale sonrası rakibinin sol bacağının kırılmasına neden oldu. Doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edilen oyuncuya Yüksek Spor Adalet Mahkemesi’nden ezber bozan bir ceza çıktı. Alınan karara göre Victor Gabriel, sakatladığı rakibi iyileşip sahalara dönene kadar hiçbir resmi maçta görev alamayacak
Brezilya futbolu, spor tarihine geçecek emsal niteliğinde bir disiplin kararına imza attı. Internacional forması giyen stoper Victor Gabriel, rakibinin bacağını kırdığı sert müdahalenin ardından eşine benzerine rastlanmamış bir cezaya çarptırıldı.
KIRMIZI KARTLA OYUN DIŞI KALDI
Mücadele sırasında rakibi Gabriel Pec'e yaptığı kontrolsüz müdahale sonrası doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Victor Gabriel'in cezası saha içiyle sınırlı kalmadı. Pozisyonun ardından sol bacağında kırık tespit edilen Pec'in yaşadığı talihsiz sakatlık, Yüksek Spor Adalet Mahkemesi'ni (STJD) harekete geçirdi.
Mahkemenin Altıncı Disiplin Komisyonu tarafından alınan karara göre; Victor Gabriel, sakatlayarak hastanelik ettiği rakibi sahalara geri dönene kadar hiçbir resmi müsabakada forma giyemeyecek.
EN AZ 6 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Tedavi altına alınan Gabriel Pec'in ameliyat ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 6 ay süreceği öngörülüyor. Bu durum, Victor Gabriel'in de en az yarım yıl boyunca yeşil sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor.
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