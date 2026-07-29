Trump'tan Beyaz Saray filosuna dev sipariş: Lüksün de lüksü 250 Cadillac Escalade yolda - Son Dakika
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Trump'tan Beyaz Saray filosuna dev sipariş: Lüksün de lüksü 250 Cadillac Escalade yolda

Trump\'tan Beyaz Saray filosuna dev sipariş: Lüksün de lüksü 250 Cadillac Escalade yolda
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın araç filosunu yenilemek için dikkat çeken bir adım attı. Michigan'da yaptığı açıklamada, başkanlık konvoyu ve çeşitli federal kurumlarda kullanılmak üzere 250 adet Cadillac Escalade siparişi verildiğini duyuran Trump, yerli üretime destek vurgusu yaparak, "Escalade'i seviyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan'ın Detroit kentinde yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın başkanlık konvoyu ve çeşitli federal kurumlarda kullanılmak üzere 250 adet yeni Cadillac Escalade siparişi verildiğini duyurdu. Yerli üretime vurgu yapan Trump, "Adamlarımız Escalade'i seviyor. Ben de öyle" ifadelerini kullandı.

Michigan ziyaretinde Amerikan otomotiv sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, General Motors'un (GM) ürettiği Cadillac Escalade modellerini övdü. Yerli üretimin desteklenmesinin önemine dikkat çeken Trump, GM'yi "harika bir üretici" olarak nitelendirdi.

"ESCALADE'LERİN İÇİNDE ÇOK GÜÇLÜ GÖRÜNÜYORUZ"

Başkanlık konvoyunun hem güvenlik hem de prestij açısından güçlendirileceğini belirten Trump, siparişe ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Adamlarımız gerçekten Escalade'i çok seviyor. Açıkçası ben de öyle. Bu araçların içinde gerçekten çok güçlü ve etkileyici görünüyoruz."

NEDEN CADILLAC ESCALADE?

Sipariş edilen 250 Cadillac Escalade'in tercih edilmesinde yalnızca gösterişli tasarımı değil, güvenlik ve teknik özellikleri de etkili oldu.

Öne çıkan özellikler şöyle:

Geniş dijital kokpit ve yaklaşık 55 inçlik ekran sistemi

Zırhlı kullanım için uygun yüksek performanslı motor altyapısı

Devlet protokollerine uygun güvenlik ve konfor donanımları

Resmi konvoylarda kullanılabilecek geniş iç hacim ve dayanıklı şasi yapısı

EKONOMİK TARTIŞMALARI DA BERABERİNDE GETİRDİ

250 araçlık dev sipariş, ABD'de ekonomi ve kamu harcamaları açısından da tartışma yarattı. Yüksek motor hacmine sahip SUV'ların tercih edilmesi, benzin fiyatları ve kamu harcamaları üzerinden eleştirileri beraberinde getirdi.

ABD'de benzin fiyatlarının son dönemde galon başına yaklaşık 3,80-4,00 dolar seviyelerinde seyretmesi ve enflasyonun halen hedeflerin üzerinde bulunması nedeniyle muhalefet, bu büyüklükteki araç alımının kamu bütçesine etkisini gündeme taşıdı.

Trump ise siparişin General Motors'un Michigan'daki tesislerinde üretilecek olması sayesinde Amerikan otomotiv sanayisine ve yerel istihdama önemli katkı sağlayacağını savundu.

YÜKSEK FİYAT

Cadillac Escalade, ABD'de donanım seviyesine göre yaklaşık 94 bin dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Üst donanım paketleri ve yüksek performanslı Escalade-V versiyonlarında fiyat 170 bin doların üzerine çıkabiliyor.

Türkiye'de ise model resmi olarak satılmıyor. Bireysel ithalat yoluyla getirilen araçlar; ÖTV, KDV, gümrük vergileri ve diğer ithalat maliyetleri nedeniyle yaklaşık 35-40 milyon TL seviyelerinde alıcı buluyor.

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Son Dakika Donald Trump Trump'tan Beyaz Saray filosuna dev sipariş: Lüksün de lüksü 250 Cadillac Escalade yolda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trump'tan Beyaz Saray filosuna dev sipariş: Lüksün de lüksü 250 Cadillac Escalade yolda - Son Dakika
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