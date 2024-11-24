Bafra\'da jandarma öğretmenlerin Öğretmenler Günü\'nü kutladı

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Samsun'un Bafra ilçesinde, jandarma personeli 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere gül dağıttı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Timlerince, kırsalda görevli öğretmenleri, özel günlerinde unutmadı.

Jandarma Trafik timleri yol uygulamasında, trafik kontrolü için değil, öğretmenlere çiçek vermek için araçları durdurup, eğitimcilerin günlerini kutladı.

Asayiş timleri ise kırsaldaki köy okulları ile Osmanbeyli Mahallesi'ndeki Şehit Musa Plan Özel Eğitim Uygulama Okulu'na giderek, okulda görevli öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayıp, çiçek hediye etti.