Bafra\'da Kaçak Tütün ve Makaron Ele Geçirildi

? Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi.

Adreste yapılan aramada 55 kilogram kıyılmış tütün ve 8 bin 550 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonda Ş.T. (59) gözaltına alındı.