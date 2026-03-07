Bafra'da Kadınlar Günü Dart Turnuvası

Samsun'un Bafra ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında otizmli bireylerin annelerine yönelik dart turnuvası gerçekleştirildi.

Bafra Gençlik Merkezi bünyesinde sportif eğitim alan otizmli gençlerin anneleri, merkez bünyesindeki çok amaçlı salonda bir araya geldi.

Gün boyu süren turnuvada anneler, hem spor yaptı hem de keyifli vakit geçirdi.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, yaptığı açıklamada, rekabetin ve eğlencenin bir araya geldiği etkinlikte kadınların gücünü ve enerjisini kutladıklarını belirterek, "Renkli anlara sahne olan turnuvamızda dostluk kazandı. Annelerimizin sosyal hayatta daha aktif rol almalarını desteklemek için bu tür organizasyonlara devam edeceğiz. Onların yüzündeki bir tebessüm, bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Turnuva sonunda dereceye girenlere madalyaları verildi.