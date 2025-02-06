Bafra\'da Karla Mücadele Önlemleri

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Bafra Belediyesi, beklenen kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için bir dizi önlem aldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için harekete geçti.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında Sarpun, Karakütük, Yenialan, Başaran, Gökalan, Meşelitürkmenler, Elalan ve Şahinkaya mahalleleri hattına 2 greyder ve 4 personel görevlendirildi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, meteorolojik verilere göre kar yağışı beklentileri üzerine ilgili birimlerin teyakkuza geçirildiğini belirterek, kırsal mahalleler ve ilçe merkezinde olası kar yağışına karşı tüm önlemlerin alındığını, vatandaşların konforu ve güvenliği için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.