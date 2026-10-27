Bafra'da kavgada falçatayla yaralanan 16 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Bafra'da kavgada falçatayla yaralanan 16 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

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Bafra'da iki 16 yaşındaki çocuk arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce bir çocuk falçatayla kolundan yaralandı ve Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alparslan Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından kaçan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan kavgada bir kişi, falçatayla kolundan yaralandı.

Alparslan Mahallesi Manolya Sokak'ta K.İ.Ç. (16) ile P.T. (16) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine P.T, K.İ.Ç'yi falçatayla kolundan yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan K.İ.Ç, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Kaynak: AA
Alparslan Mahallesi3. SayfaGüncelÇocukBafraSon Dakika

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SON DAKİKA: Bafra'da kavgada falçatayla yaralanan 16 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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