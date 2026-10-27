Bafra'da kavgada falçatayla yaralanan 16 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan kavgada bir kişi, falçatayla kolundan yaralandı.

Alparslan Mahallesi Manolya Sokak'ta K.İ.Ç. (16) ile P.T. (16) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine P.T, K.İ.Ç'yi falçatayla kolundan yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan K.İ.Ç, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.