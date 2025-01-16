Bafra'da Kayınpederini Bıçakla Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kayınpederini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Dededağı Mahallesi'nde borç meselesi nedeniyle tartıştığı kayınpederi A.K'yi (42) bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan H.Y'nin (22) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlçede dün, H.Y, tartıştığı kayınpederi A.K'yi bıçakla yaralamış, kendi kullandığı aracıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne giden A.K, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilmişti.

H.Y. ile kardeşi O.Y. (24) ve babası K.Y. (56) ise Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmış, K.Y. ve O.Y, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.