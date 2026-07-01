Bafra'da Kaza: Hüseyin ve Gönül Bulut Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bafra'da Kaza: Hüseyin ve Gönül Bulut Hayatını Kaybetti

01.07.2026 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobilde Hüseyin ve Gönül Bulut hayatını kaybetti.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren Hüseyin Bulut (55) ile eşi Gönül Bulut (53), son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, saat 10.40 sıralarında Samsun-Sinop yolu Bafra ilçesi Yakıntaş Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Bulut'un (55) kontrolünü yitirdiği 55 AHA 976 plakalı otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Hüseyin Bulut'un eşi Gönül Bulut'un (53) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Hüseyin Bulut ise sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hüseyin Bulut da doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Hüseyin Bulut ile eşi Gönül Bulut için Yukarıelma Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye çiftin ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Hüseyin Bulut ile Gönül Bulut'un cenazeleri, Yukarıelma Mahallesi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.

Öte yandan cenazeye, çiftin Bafra T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunan oğlu Muhammed Bulut da özel izinle katıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Samsun, Güncel, Yaşam, Bafra, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra'da Kaza: Hüseyin ve Gönül Bulut Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı
Keşan Belediye Başkanı CHP’den istifa edip AK Parti’ye katıldı Keşan Belediye Başkanı CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldı
Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı
Somali’de Eş-Şebab’a Türk F-16’larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi
Pakistan’da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti Pakistan'da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti
Antalya, Bolu ve Adana’da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı Antalya, Bolu ve Adana'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı

17:43
Gerçek ortaya çıktı Kadın kuaförün ani ölümü Aziz Yıldırım’ın ortanca kızının evinde gerçekleşmiş
Gerçek ortaya çıktı! Kadın kuaförün ani ölümü Aziz Yıldırım'ın ortanca kızının evinde gerçekleşmiş
17:20
Murat Ongun, firari Emrah Bağdatlı’ya sahip çıktı: Çok severim, savcılar suçladı diye sırtımı dönmem
Murat Ongun, firari Emrah Bağdatlı'ya sahip çıktı: Çok severim, savcılar suçladı diye sırtımı dönmem
16:56
Hindistan değil Ege’nin incisi Hareket edecek yer kalmadı
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı
16:16
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
15:40
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz
15:21
İstanbul’da seri taciz skandalı Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 18:01:13. #.0.5#
SON DAKİKA: Bafra'da Kaza: Hüseyin ve Gönül Bulut Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.