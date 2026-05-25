Bafra'da Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bafra'da Kurban Bayramı Yoğunluğu

Bafra\'da Kurban Bayramı Yoğunluğu
25.05.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra'da Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında yoğun alışveriş hareketliliği sürüyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarındaki hareketlilik devam ediyor.

Bayrama iki gün kala kurbanlık alışverişini son günlere bırakan vatandaşlar, Bafra Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk oluşturuyor.

Pazaryerinde incelemelerde bulunarak üretici ve vatandaşlarla bir araya gelen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, alanı ziyaret ederek talepleri dinlediklerini belirtti.

Vatandaşların rahat ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapabilmesi için tüm imkanları sağladıklarını ifade eden Kılıç,

"Büyük bir alanı hayvan pazarı için tahsis ettik. Günler öncesinden yer planlamasını tamamladığımız alanda temizlik ve hijyene büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın lavabo, tuvalet, mescit, yeme ve içme gibi her türlü insani ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca Bafra Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz sabahları çorba ikramında bulunuyor. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri mutlu ediyor. Pazarımızın bereketli geçmesini diliyor, şimdiden tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner de besicilerin aylardır büyük bir emekle kurbanlıkları hazırladığını vurguladı.

Pazardaki satışların belediye ekiplerinin denetiminde güvenle yapıldığını belirten Tosuner,

"Üreticilerimiz kurbanlık hayvanları için en az altı aydır emek veriyor. Hayvan pazarlarındaki yoğunluk, köylerde kurulan toplu kesim yerleri ve besicilerin doğrudan sunduğu kesim hizmetleri nedeniyle yıllara göre değişiklik gösteriyor. Birçok vatandaşımız artık pazarlığını doğrudan besiciyle yapıp, bayram günü hissesini hazır almayı tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra'da Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek CHP'li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek
Kadın futbol takımı oyuncuları sahada birbirine girdi: 5 kırmızı kart Kadın futbol takımı oyuncuları sahada birbirine girdi: 5 kırmızı kart
8. Etnospor Kültür Festivali’nde görkemli kapanış 8. Etnospor Kültür Festivali'nde görkemli kapanış
Arda Turan’dan duygusal bayram mesajı Arda Turan'dan duygusal bayram mesajı
Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaray için büyük fedakarlık Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray için büyük fedakarlık
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu’nu böyle anlatmış Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu'nu böyle anlatmış

16:49
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
16:35
Yok artık Mourinho Daha gitmeden Real Madrid’i büyük zarara soktu
Yok artık Mourinho! Daha gitmeden Real Madrid'i büyük zarara soktu
16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
16:11
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
15:40
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
14:47
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan azlettirecek
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 16:59:47. #7.13#
SON DAKİKA: Bafra'da Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.