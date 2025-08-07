Bafra'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Hatice K.Ö. (50) yönetimindeki 55 HA 406 plakalı otomobil, İshaklı Mahallesi Gençlik Caddesi'nde, Fatih S'nin (55) kullandığı 55 FS 195 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
