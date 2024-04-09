Samsun Bafra\'da 670 Yolcuya Emniyet Kemeri Bilgilendirmesi Yapıldı

Honor, Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 arayüzünü yayınladı

Honor, amiral gemisi modelleri başta olmak üzere birçok cihazına Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 arayüzünü sunacağını duyurdu. Güncelleme, birçok iyileştirme ve yeni özellik getiriyor. Magic 5 Pro'nun ekrana gömülü kamera ve sensörleri, Apple Dinamik Ada'ya benzer Magic Capsule özelliğine kavuştu. MagicOS 8.0, ana ekran klasörlerinin daha fazla özelleştirilmesine olanak tanıyor ve yeni bir özellik olan Magic Portal ile kullanıcıların uygulamalar arasında paylaşım yapmasını sağlıyor. Ayrıca pil tasarrufu için Ultra Güç Tasarrufu modu da dahil edildi. Güncelleme, önümüzdeki haftalarda daha fazla cihaza sunulacak.