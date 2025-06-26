Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Osman Temur (47) yönetimindeki 55 ADM 874 plakalı otomobil, Koşuköyü Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Ambulans ekibince yapılan müdahalede sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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